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    Pınar Gültekin'in babası konuştu: Kızımın katili yalnız değil

    © İHA / BEKİR TOSUN - EREN AYHAN
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    Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, katil Cemal Metin Avcı'nın cinayette yalnız olmadığını, kızının 'ikinci bir kişi' tarafından kandırılarak otomobile bindirildiğini söyledi.

    Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in babası açıklamalarda bulundu. 

    16 Temmuz’da kızının kaybolması nedeniyle eşinin Muğla’ya gittiğini dile getiren baba Gültekin, “Ben Bitlis’in Hizan ilçesindeydim. Bana haber verince apar topar Muğla’ya gittim. Orada karakolda kamera kayıtlarına baktık. Kızım en son Muğla’da bir alışveriş merkezinde, restoranda yemek yerken yanına bir arkadaşı geliyor. Tabi arkadaşı olduğunu bilmiyoruz. Sonradan öğrendiğimiz samimi bir arkadaşıymış. Tehditvari bir üslupla kızla konuşup çekip gidiyor. Bu olaydan sonra kamera kayıtları bize izletilmedi. Bütün şüphem yanına gelen kızın üzerinde. Bu cani denilen insan bütün telefonlarını engellemişti. Zaten takıntısı vardı. Kızım onunla asla ve asla bir araya gelmemişti. Muğla’ya gidip sorabilirsiniz. Her gün görüşüp konuştuğu arkadaşları var. Bir güne bir gün benim kızım bu adamla bir çay dahi içmemiştir. Orası ufak olduğu için herkes herkesi tanır. Kızımın telefon numarasını da başkalarından alıyor. Kızımı sürekli rahatsız ediyor. Kızım onun evli olduğunu bilmiyor. O yüzden kızım ona ne yüz verdi ne de oturup çay içebileceği bir insandı. Bu durumu bütün Muğla biliyor. Bütün konuşmalarımda da hep üstüne basa basa söyledim. Buna rağmen benim kızım 27 yaşında, üniversite okumuş, fotomodellik yapan bir kız. Gidip bir caninin arabasına binecek kadar cahil bir insan değil. Gurbet ellerde bir kız” dedi.

    'Bu kız bu caniye evde de yardım etmemişse, cinayetinde de yardım etmemişse, yataklık yapmıştır'

    Şüpheleri olduğunu dile getiren baba Gültekin, “Başından beri söylüyoruz. Yanına gelen kızda şüphemiz var. Bu kız, kızımın yanına gelerek onu kandırmış. Bu kız, benim kızımı arabaya kandırarak koymuş. Çünkü insan öz arkadaşına güvenir. Hem okul arkadaşı hem de sürekli görüştüğü bir insan. Bu kız bu caniye evde de yardım etmemişse, cinayetinde de yardım etmemişse yataklık yapmıştır. En az arabaya kadar da kızım zorla bindirilmiştir. Bu kızın etkisi ile bindirilmiştir. Bizim şüphelerimiz var. Buradan bütün kamuoyuna sesleniyorum, Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, lütfen bu işin üstünde dursunlar. Benim kızımın hakkını yemesinler" şeklinde konuştu. 

    'Bu caninin babasının siyasi kimliği de var'

    Avcı'nın babasının siyasi kimliğini olduğunu vurgulayan baba Gültekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yardım çağrısında bulundu: 

    "Zaten bu caninin babasının siyasi kimliği de var. Muğla protokolünde yeri ve sandalyesi var, bildiğim kadarıyla. Ben bu işin peşini bırakmam. Asla ve asla katil yalnız değildir, yardım edenler vardır. Şüphelerimiz büyüktür. Cumhurbaşkanımıza tekrar sesleniyorum, mutlaka üstünde dursunlar, bu işin peşini bırakmasınlar ve biz bırakmıyoruz. Buradan bütün Türkiye’ye sesleniyorum, Türkiye’nin başı sağ olsun. Artık bu kız benden çıkmış gerçekten, Türkiye’ye mal olmuş. Bu olay Türkiye için çok önemli. Artık bundan sonra olan cinayetler için çok önemli. Türkiye’yi aşmış durumda bu olay. Dün Alman, İtalya ve İngiltere gazeteleri geldi. Artık Pınar’lar ölmesin diyoruz. Artık hiçbir kız evladı ölmesin. Yüreğimiz yanıyor, başka yürekler yanmasın."

    Etiketler:
    Kadına şiddet, Kadın cinayetleri, Kadın cinayeti, Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin
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