Cahit Berkay'dan Muharrem İnce'ye: Verdiğim oyu haram ettirme

Sanatçı Cahit Berkay, CHP'den ayrılarak yeni bir parti kuracağı ileri sürülen Muharrem İnce'ye çağrı yaptı. Berkay, "Sayın İnce, lütfen ince kal. Verdiğim oyu haram ettirme" dedi.

Sanatçı Cahit Berkay, CHP'den ayrılarak yeni bir parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'nin "Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" şeklindeki paylaşımına yanıt verdi.

Berkay, "Umutlara balta olursun... Sayın İnce... Lütfen ince kal... Verdiğim oyu haram ettirme" dedi.

Zamanlaman muhteşem....umutlara balta olursun... sayın...ince... lütfen ince kal...verdiğim oyu haram ettirme... — Cahit Berkay (@cahit_berkay) August 6, 2020

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