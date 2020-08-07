Hastane önünde koronavirüs testi kuyruğu: Sosyal mesafe unutuldu

Kayseri'de yakınlarına Kovid-19 teşhisi konulan ve yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, koronavirüs testi yaptırmak için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyyid Burhaneddin Ek Hizmet Binası'nda uzun kuyruk oluşturdu.
Koronavirüs testi yaptırmak için sıra bekleyen vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu. Vatandaşların sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gözlendi.
Hastane önünde koronavirüs testi kuyruğu: Sosyal mesafe unutulduhttps://t.co/CNKwd9LxyB pic.twitter.com/fvoKMR7IxH— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 7, 2020
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