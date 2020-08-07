Hastane önünde koronavirüs testi kuyruğu: Sosyal mesafe unutuldu

Kayseri'de yakınlarına Kovid-19 teşhisi konulan ve yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, koronavirüs testi yaptırmak için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyyid Burhaneddin Ek Hizmet Binası'nda uzun kuyruk oluşturdu.