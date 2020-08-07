İnce'den Erdoğan'a: AK Parti’den ayrılanlara 'ümmeti bölmeyin', CHP’den ayrılma iddialarına 'en doğal hakkı' deniliyor

CHP'li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi hakkında yaptığı açıklama yanıt verirken, Türkiye ekonomisini anlatırken verdiği 'buzdolabı' örneğini eleştirdi.

Yeni parti kuracağı iddiaları konuşulan CHP'li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya çıkışı yaptığı açıklamalara yanıt verdi. İnce, Erdoğan'ın “Buzdolabı satışlarına bakıyoruz. 2002’de 1 milyon 88 bindi. 2017 itibariyle 3 milyon 107 bin, 2019’da ise 2 milyon 486 bin adede çıktı” açıklamasına, ''Ak Parti Genel Başkanının çamaşır makinesi satışlarına sığınarak yaptığı açıklamalar yakında emekli siyasetçi olacağının müjdesini vermektedir. Türkiye’nin tırmanışını göremiyoruz ama kendisinin inişi yakındır. Bu iniş gerçekleştiğinde Türkiye tırmanışa geçer'' ifadeleriyle cevap verdi.

Ak Parti Genel Başkanının çamaşır makinesi satışlarına sığınarak yaptığı açıklamalar yakında emekli siyasetçi olacağının müjdesini vermektedir. Türkiye’nin tırmanışını göremiyoruz ama kendisinin inişi yakındır. Bu iniş gerçekleştiğinde Türkiye tırmanışa geçer. — Muharrem İNCE (@vekilince) August 7, 2020

​İnce, Erdoğan'ın kendisi hakkında parti kurmasının en doğal hakkı olduğu sözlerini de "Bir tarafta AK Parti’den ayrılanlara “Ümmeti bölmeyin”, CHP’den ayrılma iddialarına “en doğal hakkı” deniliyor" şeklinde yorumladı.

Bir tarafta Ak Parti’den ayrılanlara “Ümmeti bölmeyin”, CHP’den ayrılma iddialarına “en doğal hakkı” deniliyor.

Diğer tarafta ise Ak Parti’den ayrılanlar demokrasi kahramanı, CHP’de rahatsız olanlar sarayın adamı.

Yok birbirlerinden farkları... — Muharrem İNCE (@vekilince) August 7, 2020

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