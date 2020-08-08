Şentop'un İstanbul Sözleşmesi açıklamasına Hilal Kaplan yorumu: Kendi yasamızı yapabiliriz, Meclis bunun için var

TBMM Başkanı Şentop'un İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmayı zorunlu kılan bir durum olmadığını söylediği açıklamasını paylaşan Hilal Kaplan, "Uygulamadan çok içeriğe itiraz var. Meclis Başkanımızın bunu görememiş olması üzücü. Kendi yasamızı yapabiliriz. Meclis bunun için var" dedi.