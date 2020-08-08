Baykal, İnce'nin CHP'den ayrılmaması için Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek

CHP eski genel başkanı Deniz Baykal, Uğuroğlu'nun gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Baykal, Muharrem İnce'nin istifası konusunda, "İnce'nin ayrılmasına da parti kurmasına da göz yumamayız, hazmedemeyiz.

Muharrem İnce'nin ayrılmasına izin vermemeliyiz. Ayrılması kabul edilemez. Cumhuriyete inanan, demokrasiyi savunan CHP'liler bu ayrılığı hazmedemez." dedi.

Kılıçdaroğlu'na "İnce ile baş başa görüşün" diyecek

Kurulta sonrası Kılıçdaroğlu'nu kutlama ziyareti yapacağını söyleyen Baykal, şunları söyledi:

"Bu vesile ile de Muharrem İnce konusundaki düşüncelerimi anlatacağım. Sayın Kılıçdaroğlu'na, "İnce'yi çağırın baş başa görüşün. İktidar yolundaki kararlılığımızı anlatın. Ayrılmanın yanlış olduğunu ifade edin. Muharrem sevgi ve saygıyı hak eden gerçek bir CHP'lidir. Ayrılması vahim bir hata olur. Şu andan sonra kim haklı, kim haksız önemli değil" diyerek düşüncelerimi arz edeceğim."

İnce'ye "ayrılma" çağrısı

Muharrem İnce'ye seslenen Baykal, "İnanıyorum ki, İnce'de sağduyusu, CHP sevgisi ve demokrasiye bağlılığı ile bu yanlıştan dönmek için yol açar." diye konuştu.

Buluşma olursa Baykal katılacak mı?

"Kılıçdaroğlu-İnce buluşmasında yer almak ister misiniz?" sorusuna Baykal, şu yanıtı verdi:

"Kendisine (Kemal Kılıçdaroğlu'na) talimatını beklediğimi söyleyeceğim. İnce'ye de güveniyorum. Hata yapmamalı, ayrılmamalı. Genel Merkez "yanlış yaptı" dememeli.

İnce'ye hak ettiği sevgi ve saygıyı gösterirsek gereğini tereddütsüz yapacaktır. Son olarak şunu söyleyeyim: Tuzağa düşmeyelim, ayrışmayalım...