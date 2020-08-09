Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ben Türk'üm, Türkmen'im diyen soydaşlarımıza vatandaşlık vereceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Türklerin yaşadığı mahalleye ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Ben Türk'üm, ben Türkmen'im diyen soydaşlarımızı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğiz. Bu, Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut'taki patlamanın ardınan bugün temaslarda bulunmak üzere Lübnan'a gitti. Resmi temasların ardından Türk vatandaşların yaşadığı mahalleyi de ziyaret eden ikili, toplanan kalabalığa seslendi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Lübnan'da "Sünni, Şii, Hristiyan, Arap, Türk" gibi ayrım yapmadıklarını, tüm halkın yanında olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "Lübnan'da ve dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, Türklerin ve Türkmenlerin de sonuna kadar yanındayız. 'Ben Türk'üm, Türkmen'im' deyip de vatandaşlığı olmayan, vatandaşlık almak isteyen kardeşlerimize de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını vereceğiz, bu Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatıdır" diye konuştu.