Feribottan düşen yolcu 1 saat sonra baygın bulundu

Eskisihar-Topçular seferini yapan feribotta yolculuk yapan Vehbi Üstüner, Yalova Topçular İskelesi’nin 8 kilometre açığında saat 01.00 sıralarında denize düştü.

Üstüner’in denize düştüğünü gören feribottaki diğer yolcular, durumu görevlilere bildirdi. Kaptan, feribotu durdururken, Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi. Üstüner’i bulmak için bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, deniz polisleri ile pilot botlar sevk edildi. Ekipler, bölgenin geniş ve karanlık olmasından dolayı arama kurtarma çalışmalarını güçlükle sürdürdü.

Sahil güvenlik kurtardı

Üstüner, bir saatlik arama kurtarma çalışmasının ardından Sahil Güvenlik ekiplerince suyun üzerinde baygın halde bulundu. Üstüner, denize atlayan sahil güvenlik personeli tarafından can simidiyle bota getirildi.

Soruşturma başlatıldı

Sahil Güvenlik botuna çıkarılan Üstüner, kıyıda hazır bekleyen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Vehbi Üstüner'in bulunmasının ardından Topçular- Eskihisar feribotu yoluna devam etti.