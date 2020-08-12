Galata Kulesi'ndeki restorasyon görüntülerinin ardından İBB harekete geçti: 'Suç niteliğinde'

Galata Kulesi içinde hilti ile yapılan çalışma tepki çekti. Çalışmaya ilişkin görüntüleri paylaşan İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, yapılanların suç niteliğinde olduğunu belirterek "Konuyla ilgili acil müdahale talebi ile telefon ile başvurduğumuz Bölge Koruma Kurulu yazılı bilgi gelirse ilgileneceklerini söylüyor" dedi.

164 yıl sonra İBB’nin elinden alınan Galata Kulesi’nin içerisindeki duvarların hilti ile kazıldığı görülen görüntüleri paylaşan Polat, "İstanbul’un en önemli tarihi eserlerinden Galata Kulesi içerisinde yapılan akıl almaz uygulamaları acilen yetkili kurumların dikkatine sunuyorum" dedi.

Yapılan çalışmanın suç niteliğinde olduğunu ifade eden Polat, "Derhal durdurulması ve tespiti için İBB Kültür Varlıkları Dairesi birimleri olay yerine nakledilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bir sonraki paylaşımında ise "Sorumluları bu katliama karşı acil müdahaleye tekrar çağırıyorum. Acilen durun!" diyen Polat, "Konuyla ilgili acil müdahale talebi ile telefon ile başvurduğumuz Bölge Koruma Kurulu yazılı bilgi gelirse ilgileneceklerini söylüyor" dedi.

Konuyla ilgili acil müdahale talebi ile telefon ile başvurduğumuz Bölge Koruma Kurulu yazılı bilgi gelirse ilgileneceklerini söylüyor.



Buradan tekrar yazıyorum, durumu paylaşıyorum. Sorumluları bu katliama karşı acil müdahaleye tekrar çağırıyorum. Acilen durun! #GalataKulesiAcil https://t.co/VI3tvwKyfy — Mahir Polat (@mhrpolat) August 12, 2020

Ongun: Suç duyurusunda bulunacağız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda olayla ilgili olarak suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Galata Kulesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyon görünümlü faaliyetlerden yansıyan bu görüntüler içimizi yaktı. İBB olarak sıralı tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.



pic.twitter.com/7IlYsHbS7Y — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) August 12, 2020

​​Galata Kulesi’nin mülkiyeti 13 Mayıs 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne verilmiş, İBB de Vakıflar’a karşı dava açmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Kule'nin müze yapılması kararı alınmış ve açılan ihale ile başlayan restorasyon çalışmalarının 15 Eylül'de tamamlanması planlanmıştı.