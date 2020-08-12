İstanbul Valiliği açıkladı: Aydos Ormanı'nda 4 farklı noktada yangın çıktı

Sancaktepe Aydos Ormanı'nda saat 16.30 sıralarında 4 farklı noktada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yangına havadan ve yerden müdahale ediliyor.

İstanbul Valiliğinden açıklama

Öte yandan İstanbul Valiliğinden yanınla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün saat 16.30 sıralarında Sancaktepe ilçemiz Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 farklı noktada yangın çıkmıştır. Yangına, İtfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğünce sevk edilen 3 adet yangın söndürme helikopterleriyle müdahale edilmektedir. Ayrıca; yangına müdahale eden ekiplere takviye olarak Orman Genel Müdürlüğünce yangın söndürme helikopteri ve yangın söndürme uçağı yangın mahalline sevk edilmiştir" denildi.

Kontrol altına alındı

Yerlikaya daha sonra yaptığı açıklamada ise yangının kontrol altına alındığını ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, "Yangının söndürülmesindeki yoğun gayretleri nedeniyle başta Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli olmak üzere, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin ve Orman Teşkilatı Yangın Söndürme Ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Sancaktepe Belediyesi ve Sultanbeyli Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sancaktepe Aydos Ormanı'nda bugün saat 16.30 sıralarında 4 farklı noktada çıkan yangın, ekiplerimizin müdahalesiyle kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı vurgulandı.