Vali Yerlikaya: İstanbul Havalimanı, 'Havalimanı Sağlık Akreditasyonu' sertifikasını aldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı’nın bir ilke imza attığını vurguladı.
#İstanbulHavalimanı’mız dünyada bir ilke daha imza attı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 12, 2020
Uluslararası Havalimanları Konseyi @ACIWorld tarafından verilen “Havalimanı Sağlık Akreditasyonu” sertifikasını alan ilk havalimanı oldu.🩺🌍🥇👏
Tebrikler, emeği geçen herkese teşekkürler.
🇹🇷@UABakanligi @igairport pic.twitter.com/FsznooHeZc
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