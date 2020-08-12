Vali Yerlikaya: İstanbul Havalimanı, 'Havalimanı Sağlık Akreditasyonu' sertifikasını aldı

#İstanbulHavalimanı’mız dünyada bir ilke daha imza attı.



Uluslararası Havalimanları Konseyi @ACIWorld tarafından verilen “Havalimanı Sağlık Akreditasyonu” sertifikasını alan ilk havalimanı oldu.🩺🌍🥇👏



Tebrikler, emeği geçen herkese teşekkürler.



🇹🇷@UABakanligi @igairport pic.twitter.com/FsznooHeZc