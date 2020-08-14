Sivas'ta 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması ertelendi

Sivas'ta artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ek tedbirler alınmaya başlandı. Valilik dün 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

Valilikten bugün yapılan açıklamada ise "65 yaş ve üzeri kıymetli büyüklerimizin sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili olarak İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar, içeriği ve kısıtlama saatleri güncellenerek tekrar paylaşılacaktır" denildi.

Sivas'ta, dün risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşların salgının etkilerinden korunmaları amacıyla saat 10.00'dan önce ve akşam 17.00'den sonra sokağa çıkmalarının yasaklandığı açıklanmıştı.