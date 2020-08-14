Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme: Pınar'ı en son Nazlı B. görmüş, ifadesinin alınması talep edildi

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in, Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ediyor. Pınar cinayetinde Ceren'den sonra Nazlı B.'nin de ifadesi alınması istendi. Ceren'in iddiasına göre, Pınar'la en son görüşen kişi Akyaka'da meyhane işleten Nazlı B.'ydi.

Gültekin Ailesi'nin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, "Ceren'den sonra Nazlı B.'nin de ifadelerinin alınması için talebimizi Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilettik" dedi.

Sabah'tan Gül Kireklo'ya açıklamalarda bulunan baba Sıddık Gültekin şunları söyledi:

"Polis merkezinde ifadesi alınan kız ile görüntülerdeki kız aynı kız değil. Ceren'in ifadesinde kızımla en son görüşen kişinin Nazlı B. olduğu ortaya çıktı. Görüntülerde, Pınar alışveriş merkezinde yemek yiyor. Nazlı B. yanına geliyor. Elini kızımın omzuna koyup, tehdit eder gibi konuşuyor. Ve bu görüntülerden sonra kızımdan haber alınamıyor. Bu işin peşini bırakmayağım. Katilin babasının Muğla'da siyasi kimliği var. Yanıltmaya çalıştıkları detaylar var. Ama biz bu işin peşini adli makamlarla birlikte bırakmayacağız. Ceren de Nazlı da bildiklerini anlatacak. Bu katile yardım edenler mutlaka var."

'Planlı ve programlı'

Avukat Rezan Epözdemir, "Hunhanca ve vahşice işlenen cinayetin tek başına işlenmeyeceği kanaatindeyim" dedi ve ekledi:

"Şüpheli sonrasında son derece planlı ve programlı bir şekilde hareket ediyor. Suç delillerini gizlemeye ve yok etmeye çalışılıyor. Cinayetin izlerini kaybetmeye çalışıyor. Cinayet işlenirken veya bu cinayet işlenirken veya sonrasında suç delilerini gizlenip, yok edilip, değiştirilirken başkaca faillerin olduğunu düşünüyoruz. Buna ilişkin soruşturmanın genişletilmesi teleplerimizi de Başsavcılık makamına sunuyoruz. Bu kapsamda ailenin talebi üzerine başkaca bir tanığın da dinlenmesini Başsavcılık makamından talep ettik. Maktülü son kez gören ve maktülle son kez görüşen Ceren'den sonra Nazlı B.'nin de dinlenmesini talep ettik."