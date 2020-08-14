AK Partili Kurtulmuş: Ailenin yıpratılması, milletlerin geleceğini ortadan kaldıracak en sinsi virüslerden bir tanesi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Ailenin bir şekilde yıpratılması, milletlerin geleceğini ortadan kaldıracak en sinsi virüslerden bir tanesidir. Kadın ve erkek birbirine rakip değil birbirlerini tamamlayan Allah'ın iki değerli yaratığıdır. Türk toplumunun en sağlam yapısı ailedir" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Memur-Sen'in düzenlediği 'Aile Kongresi'ne katılarak açıklamalarda bulundu.

"Hangi toplum, din, çağ ve kültürden olursa olsun 19. yüzyılın ailesi başka 25. yüzyılın ailesi başka değildir. Birinci yüzyılın ailesi neyse son yüzyılında ailesi de aynı mantık içerisinde ele alınmaktadır" diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"İnsanoğlunun yaradılışından bu yana gelen bir kadın ve erkekten oluşan aile yapısı, toplumların kök hücresidir. Tıpta bozulmuş olan kök hücreden, bozulmuş olan hücreleri yenilemek mümkündür, eğer biz aileyi sağlam tutabilirsek, aileyi sağlam bir şekilde geliştirebilirsek diğer toplumsal hastalıkları da onarabilecek şifayı toplum içinde canlı tutmuş oluruz.

Ailenin bir şekilde yıpratılması, milletlerin geleceğini ortadan kaldıracak en sinsi virüslerden bir tanesidir. Kadın ve erkek birbirine rakip değil birbirlerini tamamlayan Allah'ın iki değerli yaratığıdır. Türk toplumunun en sağlam yapısı ailedir. Kök hücremiz sağlamdır ve kıyamete kadar böyle devam edecektir."