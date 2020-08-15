Sağlık Bakanı Koca, 15 ilin sağlık müdürleriyle toplantı yaptı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15 ilin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantı gerçekleştirdiğini belirterek, "Nedenleriyle vaka artışlarını, yeni tedbirleri, sahadaki ihtiyaçları ele aldık. Görüşmelerde değişmeyen konu, sizce ne olmuştur? Hastalar, hastalığa basit sebeplerle yakalanıyor." ifadelerini kullandı.
14 AĞUSTOS İL DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI. 15 ilimizin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantı yaptık. Nedenleriyle vaka artışlarını, yeni tedbirleri, sahadaki ihtiyaçları ele aldık. Görüşmelerde değişmeyen konu, sizce ne olmuştur? Hastalar, hastalığa basit sebeplerle yakalanıyor. pic.twitter.com/MdNz0usHOc— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 14, 2020
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