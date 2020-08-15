İstanbul'da koronavirüse rağmen düzenlenen yat partileri kamerada

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yatlardaki partiler tüm hızıyla devam ediyor. Maske takmayan, sosyal mesafeye uymayan onlarca kişinin eğlendiği partiler kameralara yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler sonrasında salgının yayılmasını engellemek amacıyla eğlence mekanları geçici olarak kapatılmıştı. Ancak Haliç’te akşam saatlerinde başlayan yat partileri hız kesmeden devam ediyor.

Partiye katılanlar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Mesafenin hiçe sayıldığı partilerde eğlenen onlarca kişi, o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.