Sosyal mesafeye uymadığı bildirilen düğün sonlandırıldı

Gaziantep'te sosyal mesafe ve maske kuralının ihlal edildiği bildirilen düğün sonlandırıldı. Bir düğün salonu sahibi hakkında bildirimsiz düğün yaptırdığı gerekçesiyle yasal işlem uygulandı.

Gaziantep’te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınması zorunlu tedbirlere uyulmadığı tespit edilen bir düğün sonlandırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kentteki düğünlerin Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde denetlenmesine devam edildi. Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde dün 20.00 ile 22.00 saatlerinde düzenlenen 70 düğünde kontroller yapıldı. Denetimlerde, düğün sahipleri salgın konusunda uyarıldı.

Kontrollerde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadığı tespit edilen bir düğün sonlandırıldı. Salonlarda yapılan 8 düğün ise gerekli tedbirlerin sağlanamaması nedeniyle sahiplerince iptal edildi.

Ayrıca bir düğün salonu sahibi hakkında bildirimsiz düğün yaptırdığı gerekçesiyle yasal işlem uygulandı.