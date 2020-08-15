Erdoğan: Türkiye'nin gerek sahadaki gerekse masadaki gücü artık rakiplerimiz tarafından bile kabullenilmektedir

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
- Türkiye'nin gerek sahadaki gerekse masadaki gücü artık rakiplerimiz tarafından bile kabullenilmektedir.
- Döviz kurundan, faizden, terörden, ülkemizin tökezlemesinden medet uman CHP zihniyetindeki muhterislere boyun eğmeyeceğiz.
- Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefine hiç olmadığı kadar yakındır.
AK Parti Rize İl Teşkilatımız ile birlikteyiz.https://t.co/juVaNaXaVT— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 15, 2020
Ayrıntılar geliyor...
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