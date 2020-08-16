Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder Yaylası'nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Güneysu ilçesindeki evinden helikopterle Ardeşen'e gelen eden Erdoğan, kara yolu ile Ayder Yaylası'na hareket etti.

Yol boyunca kendisini karşılayan vatandaşları selamlayan Erdoğan, bölgede yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan, yol kenarında haşlanmış mısır satan kadından mısır satın alarak kendisini takip eden gazetecilere ikram etti. Daha sonra Ayder Yaylası'na gelen Erdoğan, beraberindekilerle bir otelde kahvaltı yaptı.

Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca gerçekleştirilen Ayder Yenileme ve Koruma Projesi kapsamındaki çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı.