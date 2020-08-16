Gaziantep Valisi uyardı: 'Duygu Delen'in ailesine yardımcı olma' bahanesiyle dolandırıcılık yapılıyor

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Duygu Delen'in ailesinin ihtiyaç sahibi oldukları gerekçesiyle para talep edildiği yönünde duyumlar aldıklarını belirtti.
Ailenin maddi durumunun iyi olduğunu kaydeden Gül, "Duygu kardeşimizin ölümünden sonra bazı karekter yoksunlarının 'aileye yardımcı olmak' gibi gerekçelerle dolandırıcılık yaptıkları duyumu alınmıştır. Duygu'nun ailesinin hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Aile şehrimizin hayırsever ailelerindendir. Lütfen bu kişileri polise bildiriniz." ifadesini kullandı.
Duygu kardeşimizin ölümünden sonra bazı karekter yoksunlarının ‘aileye yardımcı olmak’vb. gerekçelerle dolandırıcılık yaptıkları duyumu alınmıştır.— Davut GÜL (@gul_davut) August 16, 2020
Duygu’nun ailesinin hiç kimseye ihtiyacı yoktur.
Aile şehrimizin hayırsever ailelerindendir
Lütfen bu kişileri polise bildiriniz https://t.co/LOkTTQya4T
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