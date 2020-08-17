Soylu ve Kurum, 7.2'lik Düzce depremini simülasyonda yaşadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afetlere Hazırlık Haftası kapsamında İstanbul'da Afet Eğitim Merkezi açılış törenine katıldı.

Konuşmalarının ardından Afet Eğitim Merkezi'ni gezen iki bakan, deprem simülasyonuna da katıldı. Bakan Soylu ve Bakan Kurum ardından sel simülasyonu ve arama kurtarma köpeklerinin eğitiminin yapıldığı parkurda incelemelerde bulundu.

Simülasyonda bile olsa depremi yaşamanın ürkütücü olduğunu söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Belki hayatınızdaki tüm anlar bir şerit gibi gözünüzün önünde geçiyor. Böyle bir depremde eğer sağlam bir binada iseniz çıkıp bundan sonraki süreçte yakınlarınızı ararsınız. Çok zor sıkıntılı. Deprem bölgesinde yer alan bir ülkeyiz. Son bir asırda 80 bin canımızı depremlerde yitirdik. Deprem ile yaşamı öğrenmez zorundayız" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 7.2'lik Düzce depremini simülasyonda yaşadı https://t.co/tN80r4YwZr pic.twitter.com/31Uw9h4eQs — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 17, 2020

Soylu: Aklımdan geçen her çocuğa bu eğitimi vermek oldu