Sosyal deneyle gündem olan simitçi Mert: İnsanlık vazifemi yaptım

Diyarbakır'da yapılan sosyal deneyde, sosyal medya fenomeninin 'Param yok, açım. Bana yemek alabilir misin?' sorusu üzerine tezgahındaki simitlerden veren, sonra döner ve ayran ısmarlayan Mert Emsen, insanlık vazifesini yaptığını belirterek, "İyilik yapan, iyilik görür. Aileme bakıyorum, 10 TL harçlığımı alıyorum, 15 TL de aileme veriyorum" dedi.

Diyarbakır'da sosyal medya fenomenleri Burak Tutal ve Mert Karakaş'ın videoya aldığı sosyal deneyde, 'Param yok, açım. Bana yemek alabilir misin?' sorusuna yardımseverlikleriyle karşılık veren çocuklardan 13 yaşındaki Mert Emsen, DHA'ya konuştu.

Tutal'ın aç olduğunu belirtmesi üzerine önce simit ve su veren daha sonra 'Senin boyun uzun, sen bununla doymazsın. Ben sana döner ve ayran alayım' diyen Emsen, simitçilik yaparak, ailesinin geçimine katkıda bulunduğunu söyledi:

'10 TL okul harçlığımı alıyorum, 15 TL de aileme veriyorum'

"Aç olduğunu söyledi. Simit ve su istedi. Ben de verdim. Yedi içti. Bana 'Siz kaç kardeşsiniz?' dedi. Evimi sordu. Daha sonra ben de ona 'Senin boyun uzun, bu simitle doymazsın' dedim. Ona döner ve ayran aldım. Onu da yerken bana bir tablet uzattı. 'Al, bu senin olsun' dedi. Ben de 'Gerek yok. Bu çok pahalı bir tablet' dedim. Bunun bir kamera şakası olduğunu söyledi. 'Sosyal medyaya atacağız. Herkesle yaptık. Bir tane de senin nasibin' dedi. Ben 'İnsanlık vazifem' dedim. Okul açıldığında sabah 07.00'de gidiyorum. Daha sonra öğlen 12.00'de buraya geliyorum. Aileme bakıyorum. 10 TL okul harçlığımı alıyorum, 15 TL de aileme veriyorum. Amcam da yol hakkımı veriyor. Simit satıyoruz."

'İstanbul'da film çekmek, oyunlarda oynamak istiyorum'

Büyüyünce oyuncu olmak ve tiyatroda oynamak istediğini aktaran Emsen, "İstanbul'da film çekmek istiyorum. Oyunlarda da oynamak istiyorum. Herkese öyle söyledim. Herkes hayır sahibi olsun. Ben sana bir iyilik yaparsam eğer zamanı gelir, sen de bana iyilik yaparsın. Bir atasözü var: İyilik yapan, iyilik görür. Ben ağabeye iyilik yaptım. o da bana yaptı. Bana 'Sen bana kapını açtın, yemek verdin, ben de sana tablet veriyorum' dedi" diye konuştu.

Diyarbakır Barosu: Daha fazla paylaşılmamasını temenni ediyoruz

Öte yandan, sosyal medyada da tartışmalara neden olan videoya ilişkin açıklama yayımladı. Videonun 'üstenci bir zihniyetin ürünü' olduğunu ifade edilen açıklamada, çocuk haklarının da ihlal edildiğini ifade ederek şöyle dedi:

“Kendilerini medeni, kendilerinden olmayanı ise temel insani özelliklerinden dahi mahrum gören üsttenci bir zihniyetin ürünü olan sosyal deney adlı video çocukların haklarına yönelik ihlal oluşturmaktadır. Görünür olma arzusuyla paylaşılan video çocukların mahremiyetini ve unutulma hakkını ihlal etmektedir. Görüntüler paylaşılırken çocukların tanınmalarını ve herhangi bir tehlikeye maruz bırakılmalarını önleyecek şekilde paylaşım yapılması ve yine çocuklar ile velilerinin rızasının alınması gerekmektedir. Bu önemli noktalara riayet edilmeden yapılan paylaşımlar çocuklar bakımından hayatlarının ileriki aşamalarında sorun teşkil edecektir. Bugün sessiz kaldığımız takdirde böylesi olayların daha çok yaşanacağını bildiğimizden tepkimizi dile getiriyor ve ilgili videonun daha fazla paylaşılmamasını temenni ediyoruz.”

unutulma hakkını ihlal etmektedir. Görüntüler paylaşılırken çocukların tanınmalarını ve herhangi bir tehlikeye maruz bırakılmalarını önleyecek şekilde paylaşım yapılması ve yine çocuklar ile velilerinin rızasının alınması gerekmektedir. Bu önemli noktalara riayet edilmeden++ — Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi (@dbcocukhaklari) August 16, 2020

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yapılan paylaşımlar çocuklar bakımından hayatlarının ileriki aşamalarında sorun teşkil edecektir. Bugün sessiz kaldığımız takdirde böylesi olayların daha çok yaşanacağını bildiğimizden tepkimizi dile getiriyor ve ilgili videonun daha fazla paylaşılmamasını temenni ediyoruz. — Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi (@dbcocukhaklari) August 16, 2020

​Ne Olmuştu?

Diyarbakır'da kentin çeşitli noktalarını dolaşan Burak Tutal ve Mert Karakaş, aç ve sokakta kaldıklarını söylediği çocuklardan yardım istedi. 'Param yok, açım. Bana yemek alabilir misin?' diye sorduğu çocukların yardımı üzerine tablet bilgisayar hediye eden Youtuberlar, videoyu sosyal medyada yayınladı.

Birçok kişi videonun vermek istediği mesajı çocukların duygularını istismar ederek verdiğini, yardım istenen çocukların çocuk işçi olduğu ancak videoda çocuk işçiliğe yönelik hiçbir mesajın yer almadığı, iyilik kavramının çocuklar üzerinden sınanamayacağı ve videoda yapılan 'sosyal deneyin' çocuk hakları ihlallerine karşı 'dikkat dağıttığı' görüşleriyle eleştirilerde bulundu.