Bursa'daki yangınla ilgili gözaltına alınan kişinin ifadesi ortaya çıktı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde yerleşime çok yakın ormanlık alanda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Yangın 3.5 saat sonra kontrol altına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı ifadesinde ''Uyuşturucu içmek için ormanlık alana girdim. Uyuşturucuyu yaktığım aparat bir anda alev aldı" dedi.