Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haftasonu gerçekleştirdiği Rize ziyareti sırasında yol geçiş güzergahının üzerinde yamaç paraşütü yapan sporcular, polis helikopterinin kendilerini uyarması ile mecburi iniş yapmak zorunda kaldı.

İHA'nın aktardığı habere göre olay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize programının ilk günü olan 15 Ağustos Cumartesi günü yaşandı. Erdoğan'ın güvenliğini sağlamak için Rize'de uçuş yapan polis helikopteri havada yamaç paraşütü yapan 2 kişiyi fark ederek etrafında uçmaya başladı ve iniş yapmaları noktasında uyarıda bulundu.

Yamaç paraşütü yaparken polis helikopterini görünce zor anlar yaşadılar https://t.co/KY1t7RTqV0 pic.twitter.com/PhmcH5H1Vm — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 18, 2020

​Helikopterin çevresinde döndüğünü fark eden uçuş öğretmeni Ömer Yılmaz, işaret ederek "Tamam, iniyorum" diye bağırmaya başladı. Beraberinde uçuş yaptığı kadının korktuğu hal ve hareketlerinden kamera kayıtlarına yansırken, kendisini uçuran profesyonel yamaç paraşüt eğitimcisi Yılmaz ise sakinliğini kordu.

Yılmaz gezintiyi kısa keserek inmesi gereken alana mecburi iniş yaptı. Yanına giden polislere kısa süreli bir tartışma yaşayan Yılmaz, polislere havada zor anlar yaşadığını dile getirdi. O anlar ise kendisi ile uçtuğu anı görüntülemeye çalışan kadının elinde tuttuğu kamera ile anbean kaydedildi.