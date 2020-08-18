Edirne'de evinde karantinada olması gereken kişi jandarmaya yakalandı

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu için evinde karantinada olması gereken kişi jandarmaya yakalandı.

Jandarma ekiplerinin, Edirne'de Gişeler mevkisinde yaptıkları kimlik kontrolünde, Kovid-19 tanısı sebebiyle evinde izolasyonda olması gereken şüphelinin dışarıda gezdiği belirledi.

Şüpheli hakkında savcılıkça Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi gereğince soruşturma başlatıldı.

İlgili madde "Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmünü öngörüyor.