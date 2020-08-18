TOGG tasarımları Japonya'da da tescillendi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Twitter hesabından yapılan açıklamada, TOGG tasarımlarının, 27 AB ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendiği bildirildi.
Açıklamada, "Japon Patent Ofisi (JPO), C-SUV ve Sedan tasarımlarımızın Japonya’da TOGG adına tescil edildiğini açıkladı" ifadeleri kullanıldı.
TOGG tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendi. Japon Patent Ofisi (JPO), C-SUV ve Sedan tasarımlarımızın Japonya’da TOGG adına tescil edildiğini açıkladı. 😎— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) August 18, 2020
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