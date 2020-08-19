Samsun'da bir tırın dorsesinde 165 göçmen bulundu

Kentin girişindeki polis uygulama noktasında 14 BD 759 plakalı tırı durduran polisler, yaptıkları kontrolde tırın dorsesinde göçmenlerin olduğunu belirledi.
Dorsede saklanan göçmenlerin sıcak hava nedeniyle brandaları yırttıkları görüldü. Sıcaktan bunaldıkları gözlenen göçmenlere polis, su verdi.
Bazı göçmenler kaçmaya çalıştı. Göçmenler geniş güvenlik önlemleri altında Atatürk Spor Salonu'na getirildi.
Su ve yiyecek dağıtılan göçmenler sağlık kontrolünden geçirildi.
Yakalanan göçmenlerin geceyi Atatürk Spor Salonu'nda geçirecekleri belirtildi.
Tır sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.
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