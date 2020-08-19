Hakkari'de düğünlere 2 saat sınırı

Hakkari'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bazı yeni tedbirler aldı.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık başkanlığında yapılan toplantıda kentte 4 saat olarak yapılan düğünlerin 2 saat süreyle sınırlandırılmasına, 65 yaş ve üstü vatandaşların ise 13.30-17.30 saatleri arasında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimizde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı gözlemlenmiş olup, bu sebeple aşağıdaki kararların alınması uygun görülmüştür. İlgi tarih ve sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha kararı ile 14.30-18.30 saatleri arasında yapılması kararlaştırılan sokak düğünlerinin, 15.30-17.30 saatleri arasında (4 saatten 2 saate indirilmesine) yapılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasına, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın 13.30- 17.30 saatleri arasında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşlarla kamuoyuna basın-yayın araçları yolu ile duyurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."