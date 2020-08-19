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    Aygül Doku

    Gülistan'ın ablası: Artık Zaynal Abakarov ve babasının gözaltına alınıp sorgulanmasını istiyoruz

    © DHA /
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008191042683715-gulistanin-ablasi-artik-zaynal-abakarov-ve-babasinin-gozaltina-alinip-sorgulanmasini-istiyoruz/

    Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarının sona ermesinin ardından ablası Aygül Doku, "Ben buradan İçişleri Bakanımıza seslenmek istiyorum. Lütfen artık Zaynal Abakarov ve babasının gözaltına alınıp, sorgulanmasını istiyoruz" dedi.

    Gülistan Doku
    © DHA /
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    Gülistan Doku'nun 226 gündür sürdürülen aramalara rağmen bulunamadığı belirtilerek, arama çalışmalarının sona erdirilmesinin ardından ablası Aygün Doku, Uzunçayır Baraj Gölü kıyısında açıklama yaptı.

    Gülistan'ın intihar ettiğine inanmadıklarını söyleyen Aygül Doku, "Biz ilk günden itibaren Gülistan'ın intihar etmediğini söylüyorduk. Ama ısrarla suda denildi ve bunun üzerine suda Türkiye'nin arama kurtarmada en iyi ekiplerince çok ciddi ve titiz bir arama yapıldı. Ekipler çok büyük emek harcadılar, onlara çok teşekkür ediyorum. Daha sonra şöyle baktığımız zaman bütün o aramalara rağmen bir sonuç alamadık çünkü Gülistan suda yoktu. Peki şimdi ne olacak?" dedi. 

    'Gülistan suda yok, o zaman iki ihtimal kaldı'

    Gülistan Doku
    © DHA /
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    Kardeşinin kaybolmadan önce darp edildiğini ve zorla araca bindirilmeye çalışıldığını söyleyen Aygül Doku, "Biz ilk günden itibaren diyoruz, kızımız kaybolmadan bir gece önce darp edildi, zorla araca bindirilmeye çalışıldı, kızımız sabah tehdit edilmeye çalışıldı. O ailenin ve baş şüphelinin üzerine gidilmesini istedik. Israrlarımıza rağmen su üzerinde duruluyordu. Bugün bu saatten sonra ne yapılacak, ne olacak gerçekten çok merak ediyorum" diye konuştu. 

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenen Aygül Doku, "Lütfen artık Zaynal Abakarov ve babasının gözaltına alınıp sorgulanmasını istiyoruz. Çünkü bizim kızımız gece onların evindeydi, sabah yine baş şüpheliden ayrıldı, şu anda akıbetini bilmiyoruz. Gülistan suda yok. O zaman iki ihtimal kaldı: Ya kızımız bugün zorla bir yerde tutuluyor ya da bizim kızımızı öldürdüler" ifadelerini kullandı. 

    'En kısa sürede çözülmesini istiyoruz'

    © DHA /
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    Aygül Doku, açıklamasında Tunceli'nin küçük bir kent olduğunu ve her yerde kontrol noktası ve MOBESE kameralarının bulunduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

    "Tunceli küçük bir kent, her yerde kameralar var. Böyle bir durumda cinayeti çözmek ya da bir kızın akıbetini, yaşayıp ya da yaşamadığını öğrenmenin çok zor olmadığını düşünüyorum. Devlet yetkililerinden bu olayın en kısa sürede çözülmesini istiyoruz. Çünkü biz gerçekten çok yorulduk. Bunca güvenlik tedbirine rağmen, bunca kameraya rağmen bu olay neden aydınlatılamıyor anlayamadık."

    Aygül Doku ayrıca, arama çalışmalarına katılan dalgıçların kendisine 'Gülistan suda olsaydı 1 hafta içinde bulurduk' dediğini söyledi. 

    Etiketler:
    Süleyman Soylu, Kadın cinayetleri, Kadın cinayeti, Aygül Doku, Zaynal Abakarov, Tunceli, Gülistan Doku
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    Akgün, köyde arkadaşı ile birlikte dönüşümlü olarak kazlarını merada otlatmaya çıkardıklarını ve hedefledikleri sayıya ulaştıktan sonra tesis kurmayı amaçladıklarını söyledi: Bir tane çocukluk arkadaşım var. Kendisi ile komşuyuz. Onların 2-3 tane kazı vardı. O gün satmaya gitmişlerdi. Annesi babası geldiklerinde zaman kazları sattıklarını öğrendim. Sonra ne kadara sattıklarını öğrendim. Fiyatını sordum onlarda fiyatını söyledi. Baktım çok güzel para etmiş. Ben de arkadaşa dedim ki annen ile baban satmış. Beraber biz ikimiz burstan topladığımız para var. O para ile birkaç tane kaz alalım. Baktım işe yarıyor. Aldık ve çoğalttık. Hem o şekilde yaptık zaten. 2-3 tane kaz ile başladık. Şimdi 25-30 kazımız var.”
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