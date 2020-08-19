Gülistan'ın ablası: Artık Zaynal Abakarov ve babasının gözaltına alınıp sorgulanmasını istiyoruz

Gülistan'ın intihar ettiğine inanmadıklarını söyleyen Aygül Doku, "Biz ilk günden itibaren Gülistan'ın intihar etmediğini söylüyorduk. Ama ısrarla suda denildi ve bunun üzerine suda Türkiye'nin arama kurtarmada en iyi ekiplerince çok ciddi ve titiz bir arama yapıldı. Ekipler çok büyük emek harcadılar, onlara çok teşekkür ediyorum. Daha sonra şöyle baktığımız zaman bütün o aramalara rağmen bir sonuç alamadık çünkü Gülistan suda yoktu. Peki şimdi ne olacak?" dedi.
'Gülistan suda yok, o zaman iki ihtimal kaldı'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenen Aygül Doku, "Lütfen artık Zaynal Abakarov ve babasının gözaltına alınıp sorgulanmasını istiyoruz. Çünkü bizim kızımız gece onların evindeydi, sabah yine baş şüpheliden ayrıldı, şu anda akıbetini bilmiyoruz. Gülistan suda yok. O zaman iki ihtimal kaldı: Ya kızımız bugün zorla bir yerde tutuluyor ya da bizim kızımızı öldürdüler" ifadelerini kullandı.
'En kısa sürede çözülmesini istiyoruz'
"Tunceli küçük bir kent, her yerde kameralar var. Böyle bir durumda cinayeti çözmek ya da bir kızın akıbetini, yaşayıp ya da yaşamadığını öğrenmenin çok zor olmadığını düşünüyorum. Devlet yetkililerinden bu olayın en kısa sürede çözülmesini istiyoruz. Çünkü biz gerçekten çok yorulduk. Bunca güvenlik tedbirine rağmen, bunca kameraya rağmen bu olay neden aydınlatılamıyor anlayamadık."
Aygül Doku ayrıca, arama çalışmalarına katılan dalgıçların kendisine 'Gülistan suda olsaydı 1 hafta içinde bulurduk' dediğini söyledi.
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