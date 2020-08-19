ÇHD: Maskesi burnunu kapatmadığı iddiasıyla durdurulup ceza kesilmek istenen kadınlar gözaltına alındı

Çağdaş Hukukçular Derneği'nin (ÇHD) konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"Maskesi burnunu kapatmadığı iddiasıyla durdurulup ceza kesilmek istenen, daha sonra polislerin sözlü tacizine maruz kalan iki genç kadın darp edilerek gözaltına alındı."
Maskesi burnunu kapatmadığı iddiasıyla durdurulup ceza kesilmek istenen, daha sonra polislerin sözlü tacizine maruz kalan iki genç kadın darp edilerek gözaltına alındı#KadınaSiddeteSessizKalma pic.twitter.com/G9ckKOhf7a— ÇHD İstanbul Şube (@CHDistanbul) August 19, 2020
Olaya dair resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)