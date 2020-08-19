Otogaza 6 kuruş zam

Otogazın litresine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 6 kuruş zam geldi.

Otogazın litresine 6 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"20/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; otogazda 6 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."