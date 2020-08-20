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    Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Gölköy Projesi'nin ilk ayağı olan barajı çevreleyen 5 kilometre uzunluğundaki yolun yapımı ve bölgede gerçekleştirilecek diğer çalışmalar ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

    Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin: Barajlarımızın doluluk oranı yüzde 76 seviyesinde

    © AA / Zafer Göder
    Türkiye
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    Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Şu anda Türkiye'deki barajlarımızın doluluk oranı yüzde 76 seviyesinde. Bu, Türkiye'nin içme ve kullanma su sorununun olmadığını gösteriyor" dedi.

    Metin, Gölköy Projesi'nin ilk ayağı olan barajı çevreleyen 5 kilometre uzunluğundaki yolun yapımı ve bölgede gerçekleştirilecek diğer çalışmalar ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

    Bolu'nun sulama ihtiyacının karşılandığı ve aynı zamanda da bir mesire alanı olan Gölköy Sulama Göleti'nin çevresinde yapılan çalışmalar hakkında gazetecilere bilgiler veren Metin, "Allah Bolu'ya, memleketimize çok güzel bir doğa nasip etmiş. Gölleri ile ormanları ile ve diğer doğal güzellikleri ile bir cennet Bolu. Dolayısı ile her köşesini de en güzel şekilde değerlendirmek, vatandaşımızın hizmetine de en iyi şekilde kazandırmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

    'Türkiye’nin hiçbir yerinde sıkıntımız yok'

    Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Metin, Kovid-19 sürecinde su kullanımının arttığı ifade edilerek, gelinen noktada Türkiye'nin barajlarının doluluk oranlarının ne durumda olduğu yönündeki soruya, şu yanıtı verdi:

    "Pandemi süreci ile beraber haliyle hijyen çok ön plana çıktı. Bununla beraber temizlik aracı olan her şeyde hassasiyet daha fazla. Buna göre kullanım arttı. Her ne kadar Türkiye su zengini bir ülke olmasa da çünkü zengin olunduğu yönünde bir algı var. Su zengini gibi bir şey yok. Netice itibarıyla kaynaklarımız sınırlı. Ama DSİ olarak bu kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanma adına takibimizi yapıyoruz. Şu anda Türkiye'deki barajlarımızın doluluk oranı yüzde 76 seviyesinde. Bu, Türkiye'nin içme ve kullanma su sorununun olmadığını gösteriyor. Gerek içme suyunda gerek sulama suyunda şu anda Türkiye’nin hiçbir yerinde sıkıntımız yok. Çiftçimiz sulamasını yapıyor. İçme suyunda da başta büyükşehirler olmak üzere hiçbir şehrimizde sıkıntımız söz konusu değil."

    'HES kodu hayatın bir parçası haline geldi'

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında "tabiat parkları ile milli parklara HES kodu ile girilmesinin sorun yaşatıp yaşatmayacağı" yönündeki bir soruya da cevap veren Metin, "Pandemi sürecinde tabiat parklarına HES ile girilecek. Bu açıdan ziyaretçi sayısının etkileneceğini zannetmiyorum. Zaten pandemi sürecinde kurallara alıştık. Halkımız, bu sisteme de alıştı. HES kodunu kullanarak her şeyi yapıyor. HES kodu hayatın bir parçası haline geldi. Bunun tabiat parklarına girişlerde uygulanması anlamında sorun olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

    Milli parklar ve tabiat parklarına giriş için sanal uygulama

    Metin, özelikle Abant ve Yedigöllerin girişlerinde bazı dönemlerde yaşanan araç kuyrukları ve yoğunlukları ile ilgili bir çalışma yaptıklarını, sanal randevulu sistem getireceklerini kaydetti.

    Gölcük Tabiat Parkı'nda yapılan ve daha sonra bazı STK'ların başvurusu ile mahkeme süreci başlayan 25 bungalov evin akıbetinin sorulması üzerine Metin, "Devam eden bir mahkeme var. Bakanlığımıza intikal eden bir karar yok. Ama tabii ki mahkeme ne karar verirse onun uygulanması mecburi. Ama onun dışında şunu ifade edeyim; oradaki asıl problem bu 25 evden ziyade yapılmak istenen bir oteldi. O otel zaten olmayacak. Çünkü öyle bir otelin oraya yapılma şansı yok. Öyle bir şeye izin vermeyiz. Onu net olarak söyleyeyim" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Baraj, Fatih Metin, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye
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