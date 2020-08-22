İş insanının lüks villasında şüpheli ölüm: Nepal uyruklu çalışan tavana asılı bulundu

Dün akşam Öğümsöğüt Mahallesi’ndeki sitede iş insanı Ahmet Ş.’ye ait villada çalışan Nepal uyruklu Monna Rai, terasta iple tavana asılı halde bulundu. Diğer çalışanların ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Monna Rai’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Monna Rai'nin intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.