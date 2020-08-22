İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen İSDEM uygulamasına ihbarlar gelmeye başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını ile mücadelenin başarısı ve salgının yayılımının kontrol altında tutulması açısından içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının büyük önem taşıdığı belirtildi.

Bu çerçevede, İçişleri Bakanlığınca 20 Ağustos’ta valiliklere gönderilen genelge ile salgınla mücadele açısından yeni bir dönem başlatıldığı bildirildi.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında sağlanan veri entegrasyonları ile gerek denetim faaliyetlerini yürüten ekiplere anlık ve güncel veri aktarılırken gerekse denetim faaliyetlerinin ilçe, il ve ülke genelinde anlık planlama, yönlendirme ve takibi yapılabilmesine imkan sağlandığı aktarıldı.

Ülke genelinde İSDEM yaygınlaştırıldı

İçişleri Bakanlığınca daha önce Kırıkkale'de pilot uygulama olarak devreye alınan İl Salgın Denetim Merkezi uygulamasının ülke genelinde yaygınlaştırılarak dün itibariyle tüm il/ilçe salgın denetim merkezlerinin kurulumunun sağlandığı bilgisi verildi. İllerde valinin gözetiminde vali tarafından görevlendirilen vali yardımcısının, ilçelerde kaymakamın koordinasyonunda faaliyet gösteren il/ilçe salgın denetim merkezlerinin, iş yeri ya da mahalle denetim ekiplerinin sevk ve idaresinin sağlanacağı kaydedildi.

7/24 esasına göre faaliyet yürütülecek

Dün devreye alınan İSDEM üzerinden şu ana kadar 17 bin 993 denetim ekibi ve bu ekiplerde görevli olan 65 bin 184 kişinin yetkilendirilmesinin valilik ve kaymakamlıklarca yapıldığı belirtildi.

Denetim planlamasını ve koordinasyonunu sağlamak, ekiplerin sevk ve idare işlerini yürütmek, gelen ihbar ve şikayetleri denetim ekipleri aracılığıyla sonuçlandırmakla görevli il/ilçe salgın denetim merkezlerinin 7/24 esasına göre faaliyet göstereceği bildirildi.

Bu amaçla gerekli görevlendirme ile yetkilendirme işlemlerinin valilik ve kaymakamlar tarafından tamamlandığı ifade edildi.

Etkin ihbar ve şikayet mekanizması oluşturuldu

Vatandaşların, karşılaştıkları Kovid-19 tedbirlerine aykırı durum veya davranışları, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden bildirerek, 112, 155,156 çağrı numaralarını arayarak veya valilik/kaymakamlıkça belirlenen ihbar hatlarını kullanarak il/ilçe salgın denetim merkezlerine anında iletebileceği aktarıldı.

Ayrıca 25 milyonun üzerinde indirme sayısına sahip HES uygulamasından fotoğraf veya video çekerek de yapılabilecek ihbar ve şikayetlerin İSDEM uygulaması aracılığıyla il/ilçe salgın denetim merkezlerine iletilebilmesi için Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasındaki gerekli entegrasyon çalışmalarının tamamlandığının bilgisi verildi.

İl/İlçe salgın denetim merkezlerinin, 112, 155, 156 veya HES uygulaması üzerinden kendisine ulaşan ihbar ve şikayetleri konusuna göre ilgili iş yeri denetim ekibi veya mahalle denetim ekibine ulaştıracağı, bu ekiplerin, ihbar/şikayete konu olayını yerinde incelemelerde bulunacağı ve aykırılık tespit edilmesi durumunda da gerekli idari/adli iş ve işlemlerin başlatılacağı vurgulandı.

İSDEM'e bir günde bin 159 ihbar geldi

Ülke genelinde İSDEM uygulamasını hayata geçeli bir gün olması ve vatandaşlar tarafından yeterince bilinmemesine rağmen bin 159 ihbar/şikayetin ulaştığı, yine son bir gün içerisinde İl/İlçe Salgın Denetim Merkezlerince İSDEM yazılımı üzerinden gerçekleştirilen denetim sayısının da 5 bin 243 olduğu kaydedildi.