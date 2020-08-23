AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk: Selde 3 kayıp ve kesin olmamakla birlikte 2 can kaybımız var

Valilik Kriz Merkezi'nde bulunduğunu ve yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Öztürk, "Merkeze bağlı Çaldağ'da 3 kayıp, kesin olmamakla birlikte Espiye ve Tirebolu ilçelerinden de heyelan sonucu birer vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisi geldi. İçişleri bakan yardımcımız bölgeye geliyor" dedi.
AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk: Selde 3 kayıp ve kesin olmamakla birlikte 2 can kaybımız varhttps://t.co/TiODddv3SD pic.twitter.com/puwpa69lk9— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 23, 2020
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