Albayrak: Doğalgaz müjdesini aldığım an sadece şükrettim

Bakan Albayrak, Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulunduğunu öğrendiği anı "Sadece şükrettim. Bir milletin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için muazzam bir keşiftir bu. Çok şükür..." ifadeleriyle anlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğu 'müjdesini' aldığı anı anlattı.

Hürriyet gazetesinden Fatih Çekirge'nin aktardığı konuşmanın ilgili bölümü şöyle:

"Dün 'büyük müjde'nin mimarlarından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a sordum:

'O haberi aldığınız an ne hissettiniz?'

Berat Bey’in sesinde tarihi bir zaferin dalgaları vardı:

© AA / Ali Balıkçı Bakan Albayrak: Bize güvenen, yanımızda olan, arayan, mesaj atan herkese teşekkür ediyoruz

Ve sonra devam etti: 'Düşünün ki bu milletin her yıl üzerine gelen 40 milyar dolarlık yük artık kalkıyor. Bu müthiş bir şey... Bağımsızlığımız için, geleceğimiz için tarihi bir gelişme. Türkiye artık büyükler ligine yükselmiştir. Yıllarca yabancı enerji şirketlerinin sondajlarına bakan bir Türkiye, artık kendi yerli ve milli sondajlarını yapmaktadır. Sonuç da işte böyle müjdeyle ortaya çıkmıştır.'

Berat Bey’in sesinde kutsal bir görevi yerine getirmiş bir kişinin mutluluk, heyecan ve huzuru vardı...

İşte o huzurla dedi ki: 'Biz kendi sondaj filomuzu hazırladık. Buradan sonrası artık zaman meselesiydi. Ve nihayet müjdeyi aldık.'