Bakan Kurum: Giresun'da 17 yıkık, 361 az hasarlı bina tespit edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Giresun'da meydana gelen sel ve heyelana ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'daki sele ilişkin, Doğankent'te 4 yıkık, 200 az, Dereli'de 3 yıkık, 152 az ve Yağlıdere'de 10 yıkık, 9 az hasarlı bina tespiti yaptıklarını söyledi.

Bakan Kurum, bölgedeki incelemelerin ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile gazetecilere açıklama yaptı.

Kentte 7 ilçede sel ve heyelan olaylarının meydana geldiğini vurgulayan Kurum, 3 ilçede hasarın boyutunun ağır olduğunu dile getirdi. Doğankent, Dereli ve Yağlıdere ilçelerinin selden en çok etkilenen 3 ilçe olduğuna işaret eden Kurum, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi tüm bakanlıklar seferber oldular ve vatandaşlarımızın yaralarını sarmak adına yapılması gereken tüm çalışmaları aynı depremde ne yaptıysak burada da tüm ekiplerimiz ile sahadayız. Hem altyapı hem üst yapı imalatlarımızın hasar tespitlerini yapmak amacıyla şu anda 45 ekibimiz sahada. Yaklaşık 90 kişiden oluşan ekibimiz hasar tespit çalışmalarını başlatmış durumdalar. Bu çerçevede 378 binanın hasar tespitinde, Doğankent'te 4 yıkık 200 az hasarlı, Dereli'de 3 yıkık 152 az hasarlı, yine Yağlıdere'de 10 yıkık 9 az hasarlı olmak toplamda 17 yıkık 361 az hasarlı bina tespiti yaptık. Tabii hasar tespit çalışmalarımız süratli bir şekilde devam ediyor."

Bakan Kurum: Giresun'da 17 yıkık, 361 az hasarlı bina tespit edildihttps://t.co/i3dW65dV5T pic.twitter.com/FtV3wrkSdk — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 23, 2020

'Toplam 31 binanın boşaltma işlemini yapıyoruz'

Bakan Kurum, riskli binaların boşaltılacağını belirterek, "Diğer taraftan hem sel hem heyelan sebebiyle dere güzergahında olan, heyelan riski altında olan alanlar var. Bu alanların tespitini yine bakanlarımızla birlikte yaptık. Bu çerçevede Dereli'de 20 adet binayı boşaltıyoruz. Doğakent'te 11 olmak üzere toplam 31 binanın boşaltma işlemini yapıyoruz" dedi.

Mağdur olan vatandaşları, belediye ve kaymakamlık kanalıyla otellerde misafir edeceklerini anlatan Kurum, "Yine de afet riski taşımayan daha önce bizim konut yaptığımız alanın hemen yanında 200 tane Dereli'de, 150 tane de Doğankent’te yeni konutların inşasına hızlı bir şekilde başlayarak vatandaşlarımızı bu sağlam, güvenli alanlara taşımış olacağız" diye konuştu.

Belediyelere ilk etapta 2 milyon liralık hibe desteği sağlayacaklarını aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Altyapı imalatlarını arkadaşlarımız inceliyor. Hem Dereli'de hem Doğankent'te hem de kısmen Yağlıdere'de zararlar var. Doğankent'te atık ve yağmur suyu hattını tamamen yeniliyoruz. Yaklaşık 5 milyon liralık altyapı hasarını İller Bankası Genel Müdürlüğümüz kanalıyla gidereceğiz. Yine Dereli ilçemizde 6 milyonluk altyapı hasarını karşılayacağız."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, kapalı olan 118 köy yolunun 20'si açıldığını belirterek, "78 yerleşim biriminde elektrik yoktu 40 yerleşim birimine elektrik verildi" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm bakanlıklardan 944 personelin Giresun'daki selde görev aldığını bildirdi.

Giresun'un Dereli ilçesindeki iş yerleri su ve toprak altında kaldı: Vatandaşlar, çamur ve toprak altında kalan iş yerindeki kasadan paralarını çıkartmaya çalıştıhttps://t.co/qmJPS3H67Y pic.twitter.com/YEwEFCBMQu — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 23, 2020

'Tarımsal hasar beklediğimizden daha az'

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yaptığı açıklamada, Giresun'daki hasar tespit çalışmalarımız devam ettiğini belirterek, "Görünen o ki tarımsal hasar beklediğimizden daha az" dedi.

Bakan Pakdemirli, ORKÖY desteği kapsamında bölgeye 5 milyon liralık destek sağlanmasına karar verildiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Giresun'daki sele ilişkin açıklama: ORKÖY desteği kapsamında bölgeye 5 milyon lira destek sağlamaya karar verdikhttps://t.co/qmJPS3H67Y pic.twitter.com/pS6LUxaxGQ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 23, 2020

​Pakdemirli şu ifadeleri kullandı: "Konunun aslında çıkış noktası, Dereli'de Akkaya Deresi'nin membasında, yani akış yönünde oluşan bir heyelanın Dereli'deki merkez deresini tıkaması kaynaklı oluşan ciddi bir problem var tabii ki burada. Bir ilçe merkezini, komple baştan aşağı çarşı merkezini etkileyecek hatta bunun kotunu 2-3 metre yükseltecek bir durumla karşı karşıya kaldık burada."