Giresun'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi, 9 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısının 7 olduğunu açıkladı. Soylu, selde kaybolan 2'si jandarma personeli, 9 kişiyi arama çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

Giresun'u etkisi altına alan sağanak yağış şehrin birçok yerinde su baskınlarına ve tahribata yol açtı.

Şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı kentte 7 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel nedeniyle kaybolan 2'si jandarma personeli 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Giresun'daki selin ardından 988 kişilik ekip ve 288 araç ile devam eden müdahale çalışmalarında 157 vatandaş kurtarıldı.