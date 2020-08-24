Cumhurbaşkanı Erdoğan: Giresun'daki vergi mükelleflerimizi 30 Kasım 2020'ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

#CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor https://t.co/vLhSRSwANf — AA Canlı (@AACanli) August 24, 2020

​Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

-Giresun'daki afetin duyulduğu andan itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla milletimizin yanında olmuştur. Ortaya çıkan kayıpları en kısa sürede telafi edeceğiz. Giresun'daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020'ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz. Bölgede alt yapı çalışmalarına başlayacağız.

-22 Ağustos tarihi öncesinde tahakkuk etmiş olup, vadesi bu tarihten sonrasına rastlayan ya da resen veya idarece tarh edilen her türlü vergi, ceza ve geçici veya gecikme faizinin ödeme sürelerini de 31 Aralık 2020'ye erteliyoruz.

-2020 yılı 3. vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannamelerinin alınmamasını kararlaştırdık.

-22 Ağustos - 30 Kasım'da verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin süresini 15 Aralık'a, tahakkuk eden vergilerin ödeme süresini de 31 Aralık'a kadar uzatıyoruz.

Karadeniz'de doğalgaz keşfi

-Enerji ihtiyacımızın sürekli yükselmesi dışarıya ayırdığımız kaynağın da artması anlamına geliyor. Petrol ve doğalgazda dışa bağımlılık daha fazla. Yeni bir dönemi başlattık. Derin deniz aramaları için sondaj gemileri aldık. Fatih, Yavuz, Kanuni adını verdiğimiz derin sondaj gemilerine sahip olduk.

-İnşallah bu müjdenin devamı gelecek. Yani bir kuyu değil; iki, iç, dört devam edecek inşallah. Önümüzdeki süreçte de Akdeniz'den de müjdeli haberleri alacağımızı düşünüyorum. Yıllardır dışarıya akıttığımız kaynakları artık milletimiz için harcayacağız.