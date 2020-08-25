Kazakistan Türkiye’ye uçuşları yeniden başlatacak

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki ülke arasında askıya alınan uçuşların 27 Ağustos gününden itibaren yeniden başlatılması kararının alındığını belirtti.

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı’nın açıklamasında, “Kazakistan ve Türkiye arasındaki düzenli yolcu taşımacılığına uygulanan kısıtlama 27 Ağustos’ta kalkıyor. Daha önce Kovid-19’un yayılması nedeniyle Türkiye’nin kararıyla 5 Ağustos’ta Kazakistan’dan Türkiye’ye yolcu girişine kısıtlama getirilmişti” ifadesine yer verildi.

Seferlerin, iki ülkenin sağlık kurallarına sıkı riayet etmesi şartıyla devam edeceğini kaydeden Bakanlık şu ifadeleri kullandı:

“Kazakistan Sivil Havacılık Komitesi, iki ülke arasındaki seferlere uygulanan kısıtlamaların kalkması için Türkiye tarafıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye havacılık makamlarının verdiği bilgiye göre, kısıtlamaların kalkması konusu Türkiye Sağlık Bakanlığı ile koordine ediliyor ve Kovid-19 ile ilgili durumdaki istikrar ve iyileşme dikkate alınarak Türkiye tarafı Kazakistan’dan Türkiye’ye yolcu girişine uygulanan kısıtlamaların kaldırılması kararı alındı.”