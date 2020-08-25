Pakdemirli: Kozan'daki orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde pazar günü öğle saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğini değerlendiriyoruz. Bununla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Adana Kozan'da önceki gün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Pakdemirli, "Yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğini değerlendiriyoruz. Bununla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor" ifadelerini kullandı.

Yangınla mücadelede birçok teknik kullanıldığını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Bunlardan en önemlisi de karşı ateş tekniği. Burası büyük bir yangın olduğu için Eskimantaş bölgesinde de karşı ateşle özellikle yerleşim alanlarına doğru yangının ilerlemesini engelledik" şeklinde konuştu.

Pakdemirli, "Soğutma faaliyetleri devam edecek. Soğutmadan sonra da tabii ki Orman Teşkilatının işi bitmiyor. Orada temizlik faaliyetlerine ve sonbaharda da hemen hızlı bir şekilde yöreyi, bölgeyi ağaçlandırma faaliyetlerine başlayacağız" dedi.