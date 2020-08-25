Yol kavgasında kendisine tokat atan adamı döven tekvandocu kadın: Tepkisiz kalsaydım bana vurmaya devam edecekti

İstanbul Sarıyer'de yol kavgası nedeniyle kendisine tokat atan adamı döven tekvandocu kadın, o gün yaşananları anlattı. Fatma Zaralı adındaki kadın, “Araçtan inip konuşmaya gittim. Yanına gittiğimde, yüzüme bir tokat attı. Ben de kendimi savunmak için böyle bir şey yaptım. Çünkü tepkisiz kalsaydım bana vurmaya devam edecekti” dedi.

İstanbul Sarıyer’de geçen hafta trafikte yol tartışması yüzünden bir kadın ve bir erkek sürücü tartışmaya başladı.

Aracından inen Fatma Zaralı, konuşmak için erkek sürücünün yanına gittiğinde ise adam genç kadının suratına tokat attı. Bunun üzerine tekvandocu olduğu öğrenilen Zaralı, kendini savunarak, adamın burnundan tutarak etkisiz hale getirip, dövdü. Kendini savunmak için böyle bir şey yaptığını belirten Zaralı şunları söyledi:

‘Kendimi başka türlü savunamazdım’

“Kendisiyle yokuştu karşılaşınca ben arabayı geri alıp, geçmesini bekledim. Bana hakaret ve küfretmeye başladı. Araçtan inip konuşmaya gittim. Yanına gittiğimde, yüzüme bir tokat attı. Ben de kendimi savunmak için böyle bir şey yaptım. Çünkü tepkisiz kalsaydım bana vurmaya devam edecekti. Kendimi başka türlü savunamazdım.”