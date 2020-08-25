Albayrak: Fatih gemimiz yeni bir çağın başlangıcı olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Karadeniz'de doğalgaz keşfini gerçekleştiren Fatih sondaj gemisine ilişkin, "Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Karadeniz'de sondaj çalışmalarını sürdüren Fatih gemisiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Milli, bağımsız, temiz enerji için Karadeniz'deki Fatih'imiz alnımızın AK'ı oldu. Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak."