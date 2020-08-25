Albayrak: Fatih gemimiz yeni bir çağın başlangıcı olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Karadeniz'de sondaj çalışmalarını sürdüren Fatih gemisiyle ilgili paylaşımda bulundu.
Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak, şu ifadeleri kullandı:
"Milli, bağımsız, temiz enerji için Karadeniz'deki Fatih'imiz alnımızın AK'ı oldu. Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak."
Milli,— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 25, 2020
Bağımsız,
Temiz enerji için Karadeniz'deki Fatih'imiz alnımızın AK'ı oldu.
Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak. https://t.co/Y3y2kwjQvc
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