Bakan Dönmez: Giresun'da sel nedeniyle ilçe ve köyler dahil elektrik faturalarını erteliyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Giresun’da yaşanan selden ötürü afet bölgesindeki ilçe ve köylerdekiler dahil elektrik faturalarının tahakkuk ve tahsilatını ertelediklerini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum beraberindeki Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Giresun'da sel bölgesini ziyaret etti.

Yıkımın ardından açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaşanan elektrik sorununa dikkat çekerek "Afet bölgesindeki vatandaşlarımızın ilçelerimiz ve köylerimiz dahil elektrik faturalarının tahakkuk ve tahsilatını erteliyoruz" açıklamasını yaptı.

Giresun İl Özel İdaresi emrine 400 ton asfalt ham maddesi acil gönderme kararı aldıklarını da belirten Bakan Dönmez şunları söyledi:

“Özellikle yollardaki bakım onarım çalışmaları için. Afet bölgesinde olaya muhatap olan vatandaşımızın ilçelerimiz ve köylerimiz dâhil elektrik faturalarının tahakkuk ve tahsilatını erteliyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda rahat olsunlar. Sayın Cumhurbaşkanımız dün kabinede uzun uzun bu bölgeyle ilgili değerlendirmede bulundu. Talimatlarıyla biz Ulaştırma Bakanı ile birlikte bugün buraya intikal ettik. Diğer üç bakanımız da zaten olay anından itibaren bu bölgede çalışmaları bizzat nezaret ettiler.

'Elektrik panolarında ciddi hasar var'

Çoruh Elektrik Dağıtım Şirketinin ekipleri şu anda ilçe merkezine geçici olarak enerji verebilmek için gayret sarf ediyor, çalışmaları da yerinde görmüş olduk. Burada daha önce elektrik altyapısını yer altına almıştık, tabii ortada 3 metreye varan hafriyat olduğu için taş, toprak, yerin altındaki şebekeyi çalıştırmak kısa vadede mümkün değil. Bir taraftan iş yerlerinin ve binaların elektrik panolarında da ciddi hasarlar var, onların temizlenmesi lazım. Bu molozların tahliyesi gerekiyor ama geldiğimiz nokta sevindirici. Bu molozlar kalkar kalkmaz da zaten geçici olarak elektrik vermeye başlayacağız.

'2 bin 600 abonenin elektiği kesik'

Olay anı itibarıyla yaklaşık 20 bin abonenin elektriği kesilmişti, Dereli'de bugün itibarıyla 2 bin 600 abonenin elektriği kesik. Bunun da yaklaşık 1700-1800'ü Dereli merkezde, diğerleri de muhtelif köylerimizde."