Bakan Varank duyurdu: Aşı ve ilaç projeleri sonuca bir adım daha yaklaşacak

Bakan Varank, "Pandemiye karşı bilimsel mücadelede ihtiyaç duyduğumuz transjenik ACE2 fareler nihayet ulaştı. Aşı ve ilaç projeleri sonuca bir adım daha yaklaşacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüsle ilgili gelişmeyi duyurarak "Pandemiye karşı bilimsel mücadelede ihtiyaç duyduğumuz transjenik ACE2 fareler nihayet ulaştı. Derya Unutmaz hocam gösterdiğiniz işbirliği için size ve ekibinize müteşekkiriz. TÜBİTAK Kovid-19 Platformunda yürüttüğümüz aşı ve ilaç projeleri sonuca bir adım daha yaklaşacak" açıklamasını yaptı.

Pandemiye karşı bilimsel mücadelede ihtiyaç duyduğumuz transjenik ACE2 fareler nihayet ulaştı.@DeryaTR_ Hocam gösterdiğiniz işbirliği için size ve ekibinize müteşekkiriz@Tubitak Kovid19 Platformunda yürüttüğümüz aşı ve ilaç projeleri sonuca bir adım daha yaklaşacak. — Mustafa Varank (@varank) August 25, 2020

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