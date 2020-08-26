Bodrum’da 'buz pateni pisti' projesi Rus uzmanlar tarafından hayata geçiriliyor

Ahmet Palankoyev, Rus medyasına açıklamasında, “Planladığımız ilk ödevlerden birini çözmeyi başardık. Bodrum Belediyesi, eşsiz bir spor ve eğlence merkezi olacak buz pateni pistinin yapımı için arsa tahsis etme kararı aldı. Proje, Rus uzmanlar tarafından hayata geçiriliyor” ifadesini kullandı.

Rus heyetinin ayrıca Türkiye ziyareti sırasında,'İzmir Belediyesi ile iki ülkenin bölgeleri arasında iş ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde anlaşma sağlamayı başardığını' anlatan Palankoyev, “Bu ikinci ödevimizdi, bu yönde çalışmalar başladı. İstanbul’daki görüşmede, bir dizi Rus projesine bu kentin yöneticilerinin ilgisini çekmeye başardık. Bu da üçüncü ödevimizdi. Diğer ödevler, iş insanları arasında yaygın olan adım-adım algoritmasına göre halledilecek” dedi.

Palankoyev, “Rusya ve Türkiye’nin iş hayatında ‘salgın’ döneminin geride kaldığını söyleyebiliriz” diye kaydetti.

Rus-Türk İş Konseyi heyetinin 18-25 Ağustos’ta gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti sırasında, İstanbul, İzmir ve Bodrum belediye başkanları ve iki ülkenin iş çevreleriyle görüşmeler düzenlendi.