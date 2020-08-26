İsrail'in Ankara Maslahatgüzarı: Türkiye, Hamas mensuplarına pasaport ve kimlik kartı verdi

İsrail'in Ankara Maslahatgüzarı Roey Giald, Türkiye hükümetinin Hamas mensuplarına pasaport ve kimlik kartı verdiği iddiasında bulunarak, bunu 'pek dostça olmayan bir adım' olarak değerlendirdi.

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Roey Gilad, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Ağustos'ta İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyetle görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Reuters ajasına konuşan Gilad, Türk hükümetinin İstanbul'daki yaklaşık 10 Hamas mensubuna pasaport ve kimlik kartı verdiği hakkında ellerinde kanıt olduğunu belirtti.

İsrailli diplomat, bazılarının halihazırda belgelerini aldığı, bazılarının ise beklemede olduğunu söyledi.

Konuya ilişkin kanıtın bulunduğu belgenin bir nüshasını Türk hükümetine vereceklerini belirten Gilad, daha önce Türkiye'ye sağlam temelli bir dosya sunduklarını ve yanıt alamadıklarını söyledi. Gilad, "Bu kez bir şeyler yapılacağına dair büyük umutlarım olmadığını söylemeliyim" ifadelerini kullandı.

Gilad, ayrıca Tel Aviv'in geçen yıl Türkiye'yi Hamas'ın İstanbul'da 'terör faaliyetleri yürüttüğünü' söylediğini ancak Türk hükümetinin bu konuda harekete geçmediğini kaydetti.

Reuters, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın yorum taleplerine yanıt vermediği bilgisini paylaştı.