Akar: Ey Fransa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden özür dilemeniz lazım

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son ilan edilen Navtex'e ilişkin ''Deniz Kuvvetlerimizin atış eğitimi ile alakalı güvenlik bakımından yayımlanmış bir Navtex'tir'' dedi. Akar, Fransız gemisine taciz iddiasıyla ilgili, "İddiaların doğru olmadığı ortaya çıktı. Ey Fransa! Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden özür dilemeniz lazım" ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar, AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

İçinde bulundukları bölgede çeşitli siyasi krizlerle, çeşitli çalışmalarla iç içe faaliyetleri yoğun bir şekilde yürüttüklerini belirten Akar, "Esas olan, hakkı hukuka, ecdadımızdan aldığımız mirasa uygun şekilde, hak, adalet, istikrar, barış için ve insanların rahatı, huzuru ve güvenliği için gayretlerimizi gösteriyoruz. Bu esaslar çerçevesinde yaptığımız mücadelede hakkımızı, hukukumuzu korumakla kararlılığı herkesin bilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Çok şükür aldığımız sıkı ve katı tedbirlerle herhangi bir şekilde operasyon bölgelerimizde Kovid-19 ile ilgili bir hadise görülmedi.

Silahlı Kuvvetlerin savunma planının yeni yapısıyla geçmişte olmadığı kadar bu konuda da dış temaslarını bizler Bakanlık olarak, Genelkurmay Başkanımız, Kuvvet Komutanlarımız da kendi muhataplarıyla görüşmelerini sürdürüyoruz. Bu yıl içinde bizim 104, toplamda 163 temasımız oldu. Bu görüşmelerde, bütün bu çalışmalarda Cumhurbaşkanımızın talimatları, bizim sahip olduğumuz ilkeler, yasalarımız, hak ve menfaatlerimiz çerçevesinde hakkımızı hukukumuzu savunmaya gayret gösteriyoruz.

Askeri eğitim iş birliği anlaşmaları, çerçeve anlaşmaları da sayısal olarak artmış durumda. Bugüne kadar yapılan askeri, diplomatik, tüm çalışmaları Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki yapılan girişimler, yüz yüze görüşmeler, toplantılar. Bunların hepsinin sonunda geldiğimiz nokta artık erkesin bilmesi lazım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, uluslararası ortamda gerçekten bir özne haline gelmiştir. Dolayısıyla bütün değerlendirmeleri bu esas dahilinde yapmamız lazım.

'15 Temmuz'dan itibaren 93 bin 327 personel aldık'

(15 Temmuz darbe girişimi) O hain darbe girişiminin verdiği zararı, ziyanı çok şükür, çok kısa sürede atlatma imkanına kavuşabildik. Bu hainler gittikten sonra şu anda içinde bulunduğumuz ortamda Silahlı Kuvvetlerimizin her geçen gün daha da kuvvetlendiğini, şanlı üniformanın gerçek sahipleri tarafından giyilmesiyle gücümüzün, kuvvetimizin daha da arttığını görmek mümkün. 15 Temmuz'dan itibaren 93 bin 327 personel aldık. Bu personelin yüzde 70'i karada, denizde, havada, yurt içinde ve sınır ötesinde bütün operasyonlarda büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla çalışan uzman ve sözleşmeli personelimizden ibaret. Bunların yaptıkları çalışmalar gerçekten son derece saygıdeğer ve dolayısıyla bizim gücümüz ve kuvvetimiz de herhangi bir sıkıntı yok.

Bütün sorumluluk dahil, bütün yetki de bu faaliyetlerimizi sürdürmek zorundayız. Bununla alakalı gerekli mevzuat çalışmaları sürmekte. Bu duruma uymak için yıllardan beri olmuş birtakım alışkanlıklar ve yapılanmalar var. Bunların düzenlenmesi gerekiyor. Esas olan hukuktur. Esas olan hukukun üstünlüğü. Buradan hareketle faaliyetlerimizi planlıyoruz, sürdürüyoruz.

2019'un Haziran ayında yeni Asker Alma Kanunu çıktı. Bu önemli bir aşamaydı. 1927'den beri çeşitli şekillerde değişiklik yapıldığı için sistematiği bozulan bir yasaydı. Bu yeni yasayla birlikte bir bütün halinde Asker Alma Kanunu belirlendi. Daha sonra 2020'de yapılan düzenlemelerle personel, teşkilat ve disiplin konularında ilave bazı tedbirler alındı. 'Hukukun üstünlüğü esas' diyerek bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Askeri alanda, askerlik anlamında, askerlik teorisinde bir husus var. Etki alanı var, ilgi alanı var. Bizim şu anda etki alanımız gerçekten son derece genişledi. Fakat ilgi alanımıza geldiğimizde artık bütün dünya demek yanlış olmayacak. Bütün dünyadaki gelişmeleri, siyasi, askeri, teknolojik ne varsa bunların hepsini yakından takip etmek durumundayız. Takip ediyoruz. Dolayısıyla ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaati için ne gerekliyse bunları yapmanın çalışması ve gayreti içindeyiz.

Terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlayacağız, amacımız bu.

​(Son yayımlanan Navtex) İskenderun bölgesinde Deniz Kuvvetlerimizin atış eğitimi ile alakalı güvenlik bakımından yayımlanmış bir Navtex'tir.

(Doğu Akdeniz) Enerji Bakanlığı'mız çalışmalarını sürdürürken biz de oradaki faaliyetlerin güvenliğini sağlamaktan sorumluyuz.

'Teröristle mücadeleyi taarruzi anlayışla sürdürmekteyiz'

Terörle, teröristle mücadeleyi taarruzi anlayışla sürdürmekteyiz.

Pençe harekatlarında şu ana kadar 320 terörist etkisiz hale getirilmiş bulunmaktadır.

(Pençe operasyonları) 'Girilemez' denilen yerlere Mehmetçik girdi, teröristlerin bütün mağaralarını başlarına yıktı, kaçacak yerleri kalmadı.

Kimsenin toprağında, denizinde asla gözümüz yok. Fakat hiçbir şekilde de komşularımızın topraklarından, denizlerinden bize karşı bir saldırıya da müsaade etmeyeceğimizi, buna göz yummayacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz.

'17 bin 200 terörist etkisiz hale getirildi'

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, TSK olarak bütün faaliyetlerimiz ilkeli, esaslara dayalı, kararlı şekilde gitmektedir.

24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 17 bin 200 terörist etkisiz hale getirildi.

(Türkiye-Rusya ortak devriyesi) Şu ana kadar M4 kara yolu üzerinde 26. devriyeyi tamamladık. Devriyeler devam edecek, iş birliğimiz sürüyor.

'Rusya ile devamlı temas halindeyiz'

(İdlib) Ateşkesi bozma gayretlerini akamete uğratmak için Rusya ile devamlı temas halindeyiz, oradaki istikrarın bozulmaması için çalışıyoruz.

Tatbikatlarla, benzer girişimlerle Türkiye'nin, TSK'nın faaliyetlerini engellemek, değiştirmek gibi şeyleri düşünmek boş bir hayaldir.

(Fransa'nın açıklamaları) Kabadayılık dönemi geçti, kabadayılıkla bazı hareketleri yaptırmaya zorlamak gibi şansınız yok.

'83 milyonluk Türkiye'nin hiç hakkı yok mu?'

Kendi sınırlarımızda kalmak kaydıyla hakkımızı, hukukumuzu istiyoruz, diğer taraftan da bir damla suyunu dahi vermeyiz, hakkımızı yedirmeyiz.

83 milyonluk Türkiye'nin hiç hakkı yok mu? Bu kadar yanlış, tek yanlı, bencil bir yaklaşım kendilerine de Yunan halkına da zarar veriyor.

'Diyaloğa açığız, barış, huzur istiyoruz ama...'

(Ege'deki sorunlar) Biz konuşmaktan yanayız. Gelin konuşalım. Diyaloğa açığız, barış, huzur istiyoruz ama hakkımızı, hukukumuzu da istiyoruz. Önümüzdeki günlerde Yunan mevkidaşlarımız karar verirlerse, biz onları burada ağırlamaktan memnuniyet duyarız.

Önümüzdeki günlerde Yunan mevkidaşlarımız karar verirlerse, biz onları burada ağırlamaktan memnuniyet duyarız.

Meis Adası, Türkiye'ye 2, Yunanistan'a uzaklığı yaklaşık 600 km. Böyle bir durumdaki adaya 40 bin kilometrekare deniz yetki alanı veriyorsunuz. Bu nasıl bir şey?

Biz Avrupa'ya, AB'ye ya da Fransa'ya sığınarak değil, Türkler ve Yunanlar olarak kendi problemlerimizi konuşup görüşüp çözmemiz lazım.

Türkiye'nin gücünü, kuvvetini test etmemek lazım. Hak ve menfaatlerimizi korumak, kollamak konusunda azimliyiz, kararlıyız, muktediriz.

'Ey Fransa! Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden özür dilemeniz lazım'

(Oruç Reis) Bizim yaptığımız şey sondaj ve araştırma. Hak, alaka ve menfaatlerimiz çerçevesinde barışçıl yol ve yöntemlerle bize ait olan alanda çalışmalarımızı yapıyoruz.

Ekonomik bir faaliyetin çeşitli yönlere çekilmesinin yanlış olduğunu değerlendiriyoruz. Gemilerimiz çalışmanın güvenliği için onları koruyor. Bunun ötesinde anlam yüklemek yanlış.

(Fransız gemisine taciz iddiası) İddiaların doğru olmadığı ortaya çıktı. Ey Fransa! Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden özür dilemeniz lazım.

(Doğu Akdeniz) Bizim sınırlarımız belli, kurallarımızı koyduk. Bunları ihlal ederseniz, bunlara karşı bir tecavüz olursa bizim yapacaklarımız da belli. Fakat biz bunu istemediğimizi, diyalogdan yana olduğumuzu her zaman söylüyoruz.

'Biz Libya'da hem insani hem uluslararası hukuka uygun anlamda faaliyetler yapıyoruz'