Ayasofya Camii girişlerine kıyafet düzenlemesi: Şortlu ve dekolteli girmek yasak

86 yıl sonra yeniden cami statüsüne kavuşan Ayasofya'ya girişlerde kıyafet düzenlemesine gidildi. Buna göre, tarihi yapıya başörtüsüz, şortlu, dekolteli giriş yapılamayacak.

Müze statüsünden çıkarılarak ibadete açılan Ayasofya'ya girişler için kılık kıyafet düzenlemesi yapıldı.

Camiye girişlere yeni kurallar getirildi. Bundan böyle Ayasofya Camii'ne, başörtüsüz, şortlu ve dekolteli kıyafetlerle giriş yapılamayacak.

Bunun için cami girişine uygun kıyafetle giriş için standlar kuruldu. Camiye girişlerde tulum ve başörtü dağıtımı başladı.