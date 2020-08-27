Minibüste yaşlıların maske kavgasında yumruklar konuştu

Edirne’de koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir içi minibüslere maskesiz binmek yasak olmasına rağmen minibüse maskesiz binen yaşlı bir erkek şahıs, şoför ve yolcular tarafından uyarıldı.
Uyarıların tartışmaya dönüşmesinin ardından yolcular, yaşlı kişinin minibüsten inmesini isteyince gerginlik yaşandı. Tehdit ve hakaretler ile birlikte tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü.
Maskesini takmayan yaşlı kişi, kendisini uyaran yaşlı bir erkek şahsa yumrukla saldırdı. Maskesiz şahıs, yolcular tarafından zorla minibüsten indirildi.
Minibüste yaşlıların maske kavgası https://t.co/vEgsB3HFjS pic.twitter.com/K0Ful143PJ— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 27, 2020
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